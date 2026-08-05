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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Открылась регистрация на Сахалинский лыжный марафон 2027. Старты состоятся 27-28 февраля

27-28 февраля в Южно-Сахалинске пройдет лыжный марафон.  В субботу 27 февраля состоятся гонки на дистанциях 50 и 35 км свободным стилем, а в воскресенье 28 февраля – на таких же дистанциях классическим стилем.

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