Житель Холмогорского округа передал участникам СВО партию картофеля

Скоро помощь будет доставлена военнослужащим, сообщила председатель местного отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Елена Стефанишина— Наш земляк из Емецка Азер Гафаров передал щедрый урожай — 140 сеток картофеля, которые отправят в зону СВО, — отметила она.
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