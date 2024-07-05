Аномальная жара ожидается в Крыму с 7 по 11 июля

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено в Крыму на 7–11 июля.По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с воскресенья по четверг в Крыму ожидается аномально-жаркая погода, максимальная температура воздуха составит 38°.