Аномальная жара ожидается в Крыму с 7 по 11 июля

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено в Крыму на 7–11 июля.По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с воскресенья по четверг в Крыму ожидается аномально-жаркая погода, максимальная температура воздуха составит 38°.
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