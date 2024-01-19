Действия, оскверняющие светлый праздник: что нельзя делать на Крещение Господне

Действия, оскверняющие светлый праздник: что нельзя делать на Крещение ГосподнеКрещение Господне — праздник, когда Иисус Христос в один из светлых дней дал людям явное свидетельство о своем небесном происхождении.
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