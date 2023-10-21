Дележка многомиллионного наследства Градского закончена – бывшая ни с чем, а дети закатили скандал прямо в зале суда после объявления решения суда

Александр Градский. Фото pitaniemalysha.ruНародный артист России Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года от инсульта, оставив после себя не только памятные мелодии, но и сложный вопрос о многомиллионном наследстве.
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