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Несекретные материалы

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Путин сделал последнее предупреждение по Украине: «персидский» вариант ультиматума

Путин сделал последнее предупреждение по Украине: «персидский» вариант ультиматума

Две главные новости недели.Проснулся вчера утром, посмотрел новости: ага, ядерная войны не началась, вот и хорошо.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;мы причиним боль тем, кто причиняет боль нам&quot;............... вот только вопрос кто начал первым? Нам то и так все ясно. В Аризоне в городке Тусон есть древний салун так там на стене старая деревянная вывеска, если просто перевести на наш то она предупреждает: &quot;Вытащил пистолет первым, ты и виноват. Подумай а хочется тебе сегодня умереть?&quot;. По моему отлично отвечает нынешним реалиям. А Ирану может стоит пару тройку или чуть больше, Искандеров сдать в аренду?
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13 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
США, как раненая бешеная собака, пока не сдохнет, будет в конвульсиях биться и кусать весь мир, до тех пор, пока терпение у всех не лопнет и её не престрелят
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8 час.

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