Путин сделал последнее предупреждение по Украине: «персидский» вариант ультиматума

Дмитрий Гурин

"мы причиним боль тем, кто причиняет боль нам"............... вот только вопрос кто начал первым? Нам то и так все ясно. В Аризоне в городке Тусон есть древний салун так там на стене старая деревянная вывеска, если просто перевести на наш то она предупреждает: "Вытащил пистолет первым, ты и виноват. Подумай а хочется тебе сегодня умереть?". По моему отлично отвечает нынешним реалиям. А Ирану может стоит пару тройку или чуть больше, Искандеров сдать в аренду?