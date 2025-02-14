Дело о теракте возбудили по факту преступлений ВСУ в Николаево-Дарьине

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Уголовное дело о теракте возбудили по факту преступлений боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей села Николаево-Дарьино в Курской области, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
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