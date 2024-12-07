Батат, фаршированный индейкой

Если вы в раздумьях о том, что приготовить на горячее в Новый год, то присмотритесь к этому рецепту. Неизбитое и яркое горячее блюдо заинтересует тех, кто хочет полезной еды даже в новогодние праздники! .
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