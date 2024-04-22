Путин утвердил штрафы до 600 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 600 тысяч рублей за неправильное обращение с побочными продуктами животноводства, включая навоз, в случае возникновения эпидемии .
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