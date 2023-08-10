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Алтайские промышленники расширяют сотрудничество с ближним зарубежьем

Алтайские промышленники расширяют сотрудничество с ближним зарубежьем

Производители котельного оборудования из Алтайского края наращивают объемы поставок продукции на экспорт в союзные республики Алтайские производители котельного оборудования расширяют сотрудничество с республиками Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

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