Алтайские промышленники расширяют сотрудничество с ближним зарубежьем

Производители котельного оборудования из Алтайского края наращивают объемы поставок продукции на экспорт в союзные республики Алтайские производители котельного оборудования расширяют сотрудничество с республиками Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.
Производители котельного оборудования из Алтайского края наращивают объемы поставок продукции на экспорт в союзные республики Алтайские производители котельного оборудования расширяют сотрудничество с республиками Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.
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