Стубб сделал громкое заявление о России

Европейским странам следует снова начать переговоры с Москвой, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bild.
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