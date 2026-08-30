Русская весна
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Русская весна

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Стубб сделал громкое заявление о России

Стубб сделал громкое заявление о России

Европейским странам следует снова начать переговоры с Москвой, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bild.

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