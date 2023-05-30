Фламандец Иоганн фон Тилли, покоритель Пфальца

Граф Иоганн Церклас фон Тилли (1559–1632) – выдающийся полководец на имперской службе, прославившийся тем, что одержал громадное количество побед над протестантами, некоторые из которых имели стратегическое значение.
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