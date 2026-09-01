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Вести Севастополь

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В Новом Херсонесе открылась выставка к юбилею главного собора

В Новом Херсонесе открылась выставка к юбилею главного собора

165 лет назад на месте предполагаемого крещения князя Владимира заложили Свято-Владимирский собор. В музее Античности и Византии Нового Херсонеса начала работу выставка, приуроченная к 165-летию закладки Свято-Владимирского собора.

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