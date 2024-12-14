Минстрой намерен пересмотреть стоимость жилья для соцвыплат в 2025 году

Нормативы стоимости жилья для соцвыплат могут снизить по сравнению с изначально планируемым уровнем, соответствующий проект приказа опубликован 14 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии