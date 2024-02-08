Назван срок окончания объединения двух алтайских педагогических вузов

Суть реорганизации состоит в интеграции образовательных, интеллектуальных, кадровых и других ресурсов В Алтайском крае началась подготовка к объединению барнаульского и бийского педагогических вузов – Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) и Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета (АГГПУ), сообщает "Толк".
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