Испытали 11 шаровых опор — рекомендовать можем только две!

Если сегодня шаровая опора – это необслуживаемая, неремонтируемая и невосстанавливаемая деталь, то какую выбрать?Конструкции шаровой опоры фактически 40 лет: для очередной экспертизы мы приобрели шаровые опоры 11 производителей для автомобилей семейств ВАЗ‑2108, 2110, а также Приора, Калина и Гранта.
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