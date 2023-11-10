Испытали 11 шаровых опор — рекомендовать можем только две!

Если сегодня шаровая опора – это необслуживаемая, неремонтируемая и невосстанавливаемая деталь, то какую выбрать?Конструкции шаровой опоры фактически 40 лет: для очередной экспертизы мы приобрели шаровые опоры 11 производителей для автомобилей семейств ВАЗ‑2108, 2110, а также Приора, Калина и Гранта.