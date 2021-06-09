«Вегас» повел 3-2 в серии с «Колорадо», отыгравшись с 0-2 и с 0:2 в 5-м матче

«Вегас» одержал волевую победу над «Колорадо» (3:2 ОТ) в пятом матче 2-го раунда Кубка Стэнли. К 42-й минуте «Голден Найтс» проигрывали 0:2, но забросили три шайбы подряд, в том числе победную на первой минуте овертайма.