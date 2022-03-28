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Синнер в Майами в двух кругах подряд отыграл матчболы: 3 – у Руусувуори, 5 – у Каррено-Бусты

Янник Синнер обыграл Пабло Каррено-Бусту в третьем круге «Мастерса» в Майами (5:7, 7:5, 7:5). Матч продлился 3 часа 12 минут.

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