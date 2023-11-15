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Дочь Кена Блока Лия вошла в состав гоночной академии «Уильямса»

Лия Блок проведет предстоящий сезон в женской гоночной серии «Академия Ф-1». Для 17-летней гонщицы это будет первый полноценный опыт выступлений в чемпионате на болидах с открытыми колесами.

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