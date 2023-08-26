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Артиллерия ВС РФ выжгла резервы ВСУ на подступах к Работино: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России к утру 26.08.23 г.

Артиллерия ВС РФ выжгла резервы ВСУ на подступах к Работино: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России к утру 26.08.23 г.

Интерактивная карта СВО России сегодня. Новости с фронтов и события к утру 26.08.2023 г.: Севернее Соледара Армия РФ контратаковала в направлении Веселого.

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