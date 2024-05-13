Россиянам рассказали о последствиях взлома Wi-Fi-роутера хакерами

Злоумышленники могут заполучить конфиденциальную информацию Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с изданием RT о том, что будет, если хакер получит доступ к Wi-Fi-роутеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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