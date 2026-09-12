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Аргументы и Факты

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Украина оценила потери от блокады черноморских портов в 1,5% ВВП

Украина оценила потери от блокады черноморских портов в 1,5% ВВП

Экономические потери Украины от блокады портов в Черном море оцениваются примерно в 1,5 процентного пункта ВВП, сообщает Reuters со ссылкой на министра экономики страны Александра Кравченко.

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