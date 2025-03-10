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Царьград

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Трамп не остановится на Украине. Аналитики считают, что президент США полон решимости

Трамп не остановится на Украине. Аналитики считают, что президент США полон решимости

После завершения конфликта на Украине президент США займётся коллективным западомОпасность противостояния с Россией ясно понимает президент США Дональд Трамп.

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