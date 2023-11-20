Потерявший семью в "Зимней вишне" Востриков: Аман Тулеев был добрым человеком

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был добрым и отзывчивым человеком. Об этом изданию Daily Storm заявил житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший семью в пожаре в торговом центре (ТЦ) "Зимняя вишня".