Потерявший семью в "Зимней вишне" Востриков: Аман Тулеев был добрым человеком

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был добрым и отзывчивым человеком. Об этом изданию Daily Storm заявил житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший семью в пожаре в торговом центре (ТЦ) "Зимняя вишня".
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