Татарстанда авыллардагы 2,3 мең почта хезмәткәре өстәмә түләүләр алган

Татарстанда авыллардагы почта бүлекчәләренең 2,3 мең хезмәткәре өстәмә түләүләр алган. Почта хезмәткәрләренә матди ярдәмгә республика бюджетыннан 55,3 млн сум акча бүлеп бирелгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым