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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Напрасный смех над «героями Майдана». Украинская революция так и не сожрала своих «детей»

Напрасный смех над «героями Майдана». Украинская революция так и не сожрала своих «детей»

Роман Рейнекин.   Комментируя вал публикаций в российских СМИ и блогосфере по поводу десятилетнего юбилея соседского майдана, автор националистического тг-канала «Под лед» задается вопросом: «Не понимаю, почему в русском телеграме уже неделю обсуждают этот самый юбилей Майдана.

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