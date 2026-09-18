Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 021 подписчик

"Союз-2.1б" успешно стартовал с Плесецка с военным спутником

"Союз-2.1б" успешно стартовал с Плесецка с военным спутником

Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в военном ведомстве.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым