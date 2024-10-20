Санду пообещала решения от властей после подсчета голосов на выборах в Молдавии

Действующий президент Молдавии Майя Санду вышла к прессе на фоне продолжения подсчета голосов на выборах главы государства и референдума о внесении изменений в конституцию страны, передает Sputnik Молдова.
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