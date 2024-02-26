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«Мамочка, я что, умру?»: стая бродячих собак едва не растерзала пятилетнего малыша под Иркутском

«Мамочка, я что, умру?»: стая бродячих собак едва не растерзала пятилетнего малыша под Иркутском

Стая бездомных собак напала на пятилетнего мальчика под Иркутском. Ребенок госпитализирован с серьезными травмами, а местные зоозащитники, подкармливающие животных, возложили вину на самого мальчика и его родителей.

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