SHOT выявил лидеров по покупкам средств от простуды в сентябре

В сентябре лидерами по закупкам средств от простуды стали Рязанская, Амурская и Московская области. Объём продаж медикаментов резко вырос в северных регионах, включая Ямал и Ненецкий округ, с начала осени.
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Чувствую, что скоро тоже пойду в аптеку за этими лекарствами