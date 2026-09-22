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Царьград

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SHOT выявил лидеров по покупкам средств от простуды в сентябре

SHOT выявил лидеров по покупкам средств от простуды в сентябре

В сентябре лидерами по закупкам средств от простуды стали Рязанская, Амурская и Московская области. Объём продаж медикаментов резко вырос в северных регионах, включая Ямал и Ненецкий округ, с начала осени.

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