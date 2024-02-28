Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования обстоятельств непредоставления ребенку медицинского препарата в Свердловской области

В средствах массовой информации вновь размещена публикация о том, что семья из Екатеринбурга выражает несогласие с решением консилиума с участием трех федеральных медицинских организаций по вопросу о назначении медицинского препарата.
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