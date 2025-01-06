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Приметы и поверья на Рождество, которое отмечают 7 января 2025 года

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Приметы и поверья на Рождество, которое отмечают 7 января 2025 года Анна МалекСегодня, во вторник, 7 января 2025 года, православные христиане восточного обряда в Российской Федерации и по всему миру отмечают светлое Рождество Христово.

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