Природа взбунтовалась: ураган сорвал свадьбу Иды Галич в горах Осетии

Блогер устроила торжество на особо охраняемой территории, но все пошло не так. Ида Галич с мужем. соцсетиИда Галич второй раз официально вышла замуж за своего давнего возлюбленного Олега Ледвича, от которого в прошлом году родила дочь Лию.
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