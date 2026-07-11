Природа взбунтовалась: ураган сорвал свадьбу Иды Галич в горах Осетии

Блогер устроила торжество на особо охраняемой территории, но все пошло не так. Ида Галич с мужем. соцсетиИда Галич второй раз официально вышла замуж за своего давнего возлюбленного Олега Ледвича, от которого в прошлом году родила дочь Лию.