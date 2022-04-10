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Министр обороны Турции Акар отверг возможность ввода военных кораблей в Черное море

Министр обороны Турции Акар отверг возможность ввода военных кораблей в Черное море

Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/Public Domain Турецкие власти будут соблюдать все положения конвенции Монтре и не допустят появления в Черном море военных кораблей иностранных государств, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

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