Замглавы МИД РФ и спецпредставитель КНР обсудили решение кризиса на Украине

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин провел встречу со спецпредставителем КНР, главой китайской делегации по урегулированию украинского кризиса Ли Хуэем, стороны заявили о недопустимости ультиматумов со стороны Запада и Киева.
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