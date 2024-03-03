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Замглавы МИД РФ и спецпредставитель КНР обсудили решение кризиса на Украине

Замглавы МИД РФ и спецпредставитель КНР обсудили решение кризиса на Украине

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин провел встречу со спецпредставителем КНР, главой китайской делегации по урегулированию украинского кризиса Ли Хуэем, стороны заявили о недопустимости ультиматумов со стороны Запада и Киева.

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