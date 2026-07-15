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Заместитель Вассера Д’Амброзио: «Скорость развития болида – ключевой фактор чемпионата»

Жером Д′ Амброзио , заместитель руководителя «Феррари» Фредерика Вассера , высказался о настрое в Скудерии после побед Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера .

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