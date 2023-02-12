Регина улетела на Мальдивы, прихватив с собой обоих сыновей — Михаила и Мирослава. Муж телезвезды,. Тодоренко отдохнула без мужа из личного архива Регины Тодоренко Регина улетела на Мальдивы, прихватив с собой обоих сыновей — Михаила и Мирослава.