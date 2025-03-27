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228 ямальских студентов стали обладателями именной стипендии губернатора по итогам зимней сессии

228 ямальских студентов стали обладателями именной стипендии губернатора по итогам зимней сессии

Студенты будут получать стипендии в размере 10 тысяч рублей в месяц на протяжении полугода. В числе стипендиатов 50 выпускников-медалистов ямальских школ, которые выбрали обучение в области образования, здравоохранения и культуры.

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