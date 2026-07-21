Василий Ракитин: искусственный интеллект в промышленности должен предотвращать аварии, а не демонстрировать технологии

Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса, член Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям, директор по развитию консалтинговой платформы «Горнопромышленная стратегия» Василий Ракитин выступил с экспертной колонкой, посвященной роли искусственного интеллекта в промышленности и топливно-энергетическом комплексе.