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Регионы России

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Василий Ракитин: искусственный интеллект в промышленности должен предотвращать аварии, а не демонстрировать технологии

Василий Ракитин: искусственный интеллект в промышленности должен предотвращать аварии, а не демонстрировать технологии

Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса, член Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям, директор по развитию консалтинговой платформы «Горнопромышленная стратегия» Василий Ракитин выступил с экспертной колонкой, посвященной роли искусственного интеллекта в промышленности и топливно-энергетическом комплексе.

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