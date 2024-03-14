Судоходные компании перевезут более 4 млн пассажиров в 2024 году – прогноз

Для сравнения, в навигацию 2023 года петербургские суда перевезли более 3,5 млн пассажиров. Гендиректор компании «Нева тревел» Юрий Набатов считает, что в 2024 году петербургские судоходные компании перевезут более 4 млн пассажиров.