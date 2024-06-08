Путин сумел обезвредить британского шпиона засевшего в одном из российских банков. Об этом сообщил депутат Делягин

Интересная жизнь с Vera Star На протяжении многих лет президент России Владимир Путин настойчиво призывал всех представителей крупного российского бизнеса возвращать свои компании под юрисдикцию Российской Федерации.
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