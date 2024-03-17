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Несекретные материалы

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Капитан Трамп: бывший президент США перехватывает власть еще до выборов

Капитан Трамп: бывший президент США перехватывает власть еще до выборов

Год «эпохальных» политических выборов продолжается, и это хорошо заметно – где видно, а где слышно. Вот в России трёхдневное голосование за кандидатов в президенты началось под вопли фашистов, брошенных в «политико-психическую» атаку на старую границу РФ, и грохот истребляющей их нашей артиллерии.

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