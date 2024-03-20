В Кировграде сотрудники полиции провели для школьников «Единый день профилактики»

Сотрудники полиции Кировграда во взаимодействии с представителями Прокуратуры и МЧС с целью предупреждения подростковой преступности, безнадзорности и повышения уровня правовых знаний, а также правил поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях провели акцию «Единый день профилактики».
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