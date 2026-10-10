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Армия России отбила у ВСУ еще два села в Харьковской области

Армия России отбила у ВСУ еще два села в Харьковской области

Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль российских войск. Как сообщается в сводке Минобороны РФ, подразделения группировки «Север» сужают кольцо окружения ВСУ и расширяют внешнюю зону контроля на северо-востоке Харьковской области.

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