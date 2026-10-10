Армия России отбила у ВСУ еще два села в Харьковской области

Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль российских войск. Как сообщается в сводке Минобороны РФ, подразделения группировки «Север» сужают кольцо окружения ВСУ и расширяют внешнюю зону контроля на северо-востоке Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Камчатке медве...
- На Камчатке медве...
- На Камчатке медве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым