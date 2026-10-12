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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Судья Чебан назначен на игру «Зенита» и махачкалинского «Динамо» в Кубке России, Каширин – на матч «Спартака» и «Родины»

РФС назначил арбитров на матчи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 13 октября (вторник) « Локомотив » – « Акрон »: судья – Сергей Цыганок.

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