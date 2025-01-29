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Калужские новости

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В Ферзиковский район отправят на помощь бригаду врачей-специалистов

В Ферзиковский район отправят на помощь бригаду врачей-специалистов

В ходе своего визита в Ферзиковский район новый министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова пообещала, что на помощь местным медикам направят бригаду специалистов, которых не хватает на местеВ ходе своего визита в Ферзиковский район новый министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова пообещала, что на помощь местным медикам направят бригаду специалистов, которых не хватает на месте.

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