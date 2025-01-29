В Ферзиковский район отправят на помощь бригаду врачей-специалистов

В ходе своего визита в Ферзиковский район новый министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова пообещала, что на помощь местным медикам направят бригаду специалистов, которых не хватает на местеВ ходе своего визита в Ферзиковский район новый министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова пообещала, что на помощь местным медикам направят бригаду специалистов, которых не хватает на месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)