В Ферзиковский район отправят на помощь бригаду врачей-специалистов

В ходе своего визита в Ферзиковский район новый министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова пообещала, что на помощь местным медикам направят бригаду специалистов, которых не хватает на местеВ ходе своего визита в Ферзиковский район новый министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова пообещала, что на помощь местным медикам направят бригаду специалистов, которых не хватает на месте.