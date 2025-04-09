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Царьград

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Взрыв у штаб-квартиры ЛДПР в Горловке

Взрыв у штаб-квартиры ЛДПР в Горловке

Утром 9 апреля у здания штаб-квартиры ЛДПР в Горловке прогремел мощный взрыв.Только что стало известно, что у здания штаб-квартиры ЛДПР в Горловке (LYH) прогремел взрыв.

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