Взрыв у штаб-квартиры ЛДПР в Горловке

Утром 9 апреля у здания штаб-квартиры ЛДПР в Горловке прогремел мощный взрыв.Только что стало известно, что у здания штаб-квартиры ЛДПР в Горловке (LYH) прогремел взрыв.
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