В весовой категории свыше 78 кг челябинская дзюдоистка одолела в финале Олесю Ткаченко из Свердловской области, а до этого победила соперниц из Татарстана, Санкт-Петербурга и Калининграда.
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