Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке

Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим при атаке БПЛА в Архипо-ОсиповкеМаргарита Симоньян, главный редактор RT, разместила в своём телеграм-канале сообщение для тех, кто пострадал от удара беспилотника в Архипо-Осиповке.