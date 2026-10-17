В Шарм-эш-Шейхе погиб русский ребёнок от удара током. Отец мальчика сообщил, что инцидент произошел из-за отсутствия устройства защитного отключения на электролинии, использованной для освещения отеля.
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